Emission > Solénoïde - Mission 192

:

Radio PANIK

Bruxelles (Belgique),

Radio RQC

Mouscron

(Belgique),

YOUFM

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

CHYZ FM

Québec (Canada

)

,

CKUM

Moncton (Canada),

FREQUENCE BANANE

Lausanne (Suisse

),

HDR

Rouen,

C'ROCK Radio

Vienne,

L'EKO DES GARRIGUES

Montpellier,

Radio CAMPUS

Clermont-Ferrand,

Radio CAMPUS

Tours,

Radio CAMPUS

Amiens,

RTF

Limoges,

L'AUTRE RADIO

Château-Gontier,

FMR

Toulouse,

EuradioNantes,

Radio RESONANCE

Bourges,

Radio PRIMITIVE

Reims

,

Radio BALLADE

Espéraza,

STUDIO ZEF

Blois,

Radio COQUELICOT

Val de Sioule,

Radio BARTAS

Florac

RGB

Brive-la-Gaillarde,

Radio ALPA

Le Mans

,

Radio LARZAC

Millau

,

PLUM FM

Sérant

,

Radio EVASION

Aulne Maritime

,

Radio DIO

St-Etienne

.

est l'un des multiples projets du claviériste. Après avoir sorti un premier album mariant pour le meilleur dub et spiritual-jazz, le new-yorkais nous livre son second opus "". Une magnifique jam session (où se distingue le batteur brésilien) résolvant de séduisantes équations entre reggae-dub et jazz-bossa. Solénoïde en fait donc son radiobalisage ! Playliste de la"Chalice Pipe" + "Ranking" / "BrazilJah" / "Mystics" + "Samba Jahmekya"CD ""Degrees of Tenderness" + "The King's Companion"CD " Khan Art Production /⁠ Rasa Music)"Lost in the green" + "Dancing Trees"CD ""Tuuli itkee" + "Of Water and Sand"CD "(Ancient Pulse Records)