Emission > Solénoïde - Périple 09

Ce voyage musical vous emmènera sur plusieurs continents à la rencontre d’artistes singuliers, et mêlera les sonorités et les époques de la façon la plus harmonieuse possible. Playliste de l'émission"Walking Backwards"Compilation "" (LTM)Chronique : popnews.com/popnews/savage-republic-procession/ s’est formé à Los Angeles au début des années 80 autour du graphiste. Après des débuts plutôt expérimentaux évoquant le post-punk et le rock industriel, le groupe évolua vers une musique plus accessible et contemplative – et essentiellement instrumentale – sans perdre pour autant son esprit défricheur et farouchement indépendant. Le morceau «» est tiré de l’album «» sorti en 1985 (peut-être leur disque le plus réussi). On le retrouve également sur une récente compilation retraçant toute la carrière de Savage Republic. Carrière qui n’est pas terminée, d’ailleurs, puisque les Américains sont en train d’enregistrer un nouvel album."You fucking People make me sick"Album "" (Young God, 2010)" When she breathes"Compilation "" (Young God)Le parcours desprésente quelques similitudes avec celui de Savage Republic. Après 13 ans d’absence,et ses musiciens sont revenus en 2010 avec un excellent disque, "", et quelques concerts d’une puissance rare. Gira a par ailleurs ressorti l'intégralité des enregistrements du groupe sur son label. La compilation "" permet de retrouver une facette plus apaisée, mais tout aussi intense, des Swans, avec de nombreux morceaux interprétés par la chanteuse"Gopala Krishna Om"Album "" (Anti, 2009)Encore adolescent,fonda au milieu des années 60 le groupe de pop psychédélique Os Mutantes avec son frère aînéet la chanteuse. Après une longue période d’inactivité, le groupe est réapparu il y a quelques années. Il est aujourd’hui formé de Sergio Dias et de musiciens pour la plupart nettement plus jeunes que lui. Un album coécrit entre autres avec un autre Brésilien iconoclaste, Tom Zé, "Haih… or Amortecedor", est sorti en 2009. Sergio Dias a aussi collaboré récemment avec le groupe parisien, pour un album publié sous le nom de The Lilies."O Mar"Album "" (Third Side, 2010)Interview de Sergio Dias : popnews.com/popnews/os-mutantes-itw/ "N’Sel Fi"Compilation ""(LTM)En 1987 sortait l’un des singles les plus atypiques du label Factory : "N’Sel Fik" par, une chanteuse de raï., un pionnier de la house music, avait entendu le morceau dans un club à New York et avait décidé de le remixer. Une étonnante connexion Oran-Manchester…"Yam Lo Moshech"Album "" (Cinq7, 2010)Chronique : popnews.com/popnews/fools-gold/ Autre musique hybride, celle de, un groupe de Los Angeles. Fondé par deux amis d’enfance d’origine israélienne, ce collectif à géométrie variable lorgne vers les sons africains (soukous, jazz éthiopien ou blues touareg), qu’il mêle à des influences du Moyen-Orient (la plupart des morceaux sont d’ailleurs chantés en hébreu). Un beau melting-pot porté à ébullition sur scène, où les Californiens, tous excellents musiciens, s’avèrent une redoutable machine à danser…"Je t’aime"Album "" (Crammed Discs, 2009)A Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC, ex-Zaïre) est né il y a quelques années un groupe étonnant, Staff Benda Bilili. Atteints de poliomyélite dans leur jeunesse, ses membres se déplacent en fauteuil roulant et vivent dans la rue. Repérés par Vincent Kenis du label, les Staff Benda Bilili ont pu réaliser un album qui leur a ouvert les portes des grands festivals européens. Un formidable documentaire sorti en salles a d’ailleurs raconté leur histoire."Quick as White"Album "" (Crammed Discs, 2008)La République démocratique du Congo semble d’ailleurs être un vivier de groupes passionnants, dont certains ont déjà eu les honneurs de cette émission. Originaires de la province du Kasaï, comme leur nom l’indique, les Kasaï All Stars, également signés chez, pratiquent une fusion « tradi-moderne » tout à fait fascinante, qui, question électricité sauvage, pourrait en remontrer à bien des groupes de rock…"Lucky Cloud"Album "" (1986 ; rééd. Beggars Banquet, 2007)Disparu en 1992, Arthur Russell, compositeur, chanteur et violoncelliste, fut l’un des personnages clés de la scène musicale new-yorkaise des années 80. Très prolifique, même si beaucoup de ses enregistrements ne sont parus qu’après sa mort, cet avant-gardiste a navigué entre productions dansantes et pièces minimalistes. Le morceau "Lucky Cloud", extrait de "", l’un de ses disques les plus connus, appartient à cette deuxième catégorie."Night Squall"Album "" (Western Vinyl, 2010)"Night in the Draw"Album "" (Western Vinyl, 2009)Chronique : popnews.com/popnews/balmorhea-all-is-wild/ (prononcer « Bal-moor-ay ») est un ensemble de musique instrumentale d’Austin, au Texas, qui a déjà sorti quatre albums depuis sa formation en 2006. Il tire ses influences aussi bien de compositeurs classiques ou contemporains que du rock et du folk. A écouter leur musique, on suppose que les grands espaces américains sont aussi une grande source d’inspiration.