Emission > Solénoïde - Blender Session 28

Radio PANIK

Bruxelles (Belgique),

Radio RQC

Mouscron

(Belgique),

YOUFM

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

CHYZ FM

Québec (Canada

)

,

CKUM

Moncton (Canada),

FREQUENCE BANANE

Lausanne (Suisse

),

HDR

Rouen,

C'ROCK Radio

Vienne,

L'EKO DES GARRIGUES

Montpellier,

Radio CAMPUS

Clermont-Ferrand,

Radio CAMPUS

Tours,

Radio CAMPUS

Amiens,

RTF

Limoges,

L'AUTRE RADIO

Château-Gontier,

FMR

Toulouse,

EuradioNantes,

Radio RESONANCE

Bourges,

Radio PRIMITIVE

Reims

,

Radio BALLADE

Espéraza,

STUDIO ZEF

Blois,

Radio COQUELICOT

Val de Sioule,

Radio BARTAS

Florac

RGB

Brive-la-Gaillarde,

Radio ALPA

Le Mans

,

Radio LARZAC

Millau

,

PLUM FM

Sérant

,

Radio EVASION

Aulne Maritime

,

Radio DIO

St-Etienne

.

Plus que jamais dédiée à la découverte, la 28e 'Blender Session' est le théâtre d'expériences sonores insolites. Et autant vous dire qu'avec 12 profils musicaux distincts, pour autant de nationalités représentées, c'est un mix démesurément ouvert qui vous est offert ! Cette émission vous promènera de la Pologne à l'Argentine, du kenya au Japon en passant par la Nouvelle-Guinée... Playliste de l'émission"Production Line"(LBL)"Love is too Young"(ARTEksounds)"Startup"(Noble)"Skumögd"(Hymen)"Future Imperfect"(Cuneiform)"Who Knows Tomorrow"Compilation "(Makkum Records)"Quireras"(Staubgold)"Resurrection of the Concrete Jungle""Mirador en la Montana"(12k)"Gopu"(Ideologic Organ)"Violent Water Promenade"(Rune Grammofon)"Dies Juvenalis"(Hallow Ground)