Emission > Solénoïde - Blender Session 27

:

Radio PANIK

Bruxelles (Belgique),

Radio RQC

Mouscron

(Belgique),

YOUFM

Mons (Belgique),

Radio TANDEM Bolzano

(Italie)

,

CHYZ FM

Québec (Canada

)

,

CKUM

Moncton (Canada),

FREQUENCE BANANE

Lausanne (Suisse

),

HDR

Rouen,

C'ROCK Radio

Vienne,

L'EKO DES GARRIGUES

Montpellier,

Radio CAMPUS

Clermont-Ferrand,

Radio CAMPUS

Tours,

Radio CAMPUS

Amiens,

RTF

Limoges,

L'AUTRE RADIO

Château-Gontier,

FMR

Toulouse,

EuradioNantes,

Radio RESONANCE

Bourges,

Radio PRIMITIVE

Reims

,

Radio BALLADE

Espéraza,

STUDIO ZEF

Blois,

Radio COQUELICOT

Val de Sioule,

Radio BARTAS

Florac

RGB

Brive-la-Gaillarde,

Radio ALPA

Le Mans

,

Radio LARZAC

Millau

,

PLUM FM

Sérant

,

Radio EVASION

Aulne Maritime

,

Radio DIO

St-Etienne

.

Evoluez en hors piste sur les contreforts de la sono mondiale ! Cet exercice périlleux vous amènera à croiser quelques figures inhabituelles de l'underground musical planétaire ! Au programme de cette 'Blender Session' : une kyrielle de sons expérimentaux et exotiques avec de la cumbia electro venue d'Argentine, de l'ambient filmique produite en Russie ou les échos étranges de chants lapons venus du cercle polaire... Playliste de l'émission"Energia Natural (remix)"(ZZK Records)"The Sister Song"(Original Motion Picture Soundtrack)"Ethiopia Super Krar"(World Music Network)"Xpokin"(Sonotope)> Belgique"Gadni (spirit of the mountain)""Curfew ""He who Speaks through Pyramids",(Gargarin Records)"Sembrando Sonido (feat. Nina Rodriguez)""Hatoma Bushi"(Pingipung)"Syria""Mistery of Zangbetos""Sendero Mistico"(Glitterbeat)